Строгая бабушка София Ротару не пускает 19-летнюю внучку замуж

По словам певицы, внучке нужно закончить учебу и получить хорошее образование

София Ротару рассказала о своей племяннице и внучке. При этом народная артистка Украины призналась, почему не хочет, чтобы ее 19-летняя внучка Соня Евдокименко сейчас выходила замуж.

Певица рассказала, что знакома с женихом Сони. При этом она считает, что ей все же рано еще выходить замуж. Ей еще необходимо закончить учебу и получить хорошее образование. Об этом София Ротару рассказала в программе «Светская жизнь».

«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.

Что же касается замужества своей племянницы певицы Sonya Kay, которая вышла замуж в этом году за хоккеиста Олега Петрова, то София Ротару призналась, что с женихом она не была знакома.

Но когда они встретились взглядом и он улыбнулся ей, то артистка сразу поняла, что он хороший парень. При этом самое замечательное, что Соня счастлива с ним.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.