Акторка «Кварталу 95» заразилася Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Кравець захворіла на коронавірус

Актриса здала позитивний тест на коронавірус напередодні зйомок «Вечірнього кварталу»

Українська актриса Студії «Квартал 95» Олена Кравець захворіла на коронавірус. Через це новий сезон «Вечірнього кварталу» стартував без неї.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що актори «Кварталу 95» зібралися для зйомок нового випуску «Вечірнього кварталу» в київському Палаці Україна. Зйомки програми пройшли без глядачів і без єдиної жінки колективу - Олени Кравець.

Актриса здала позитивний тест на коронавірус напередодні запису. Кравець пропустить кілька епізодів програми, поки перебуватиме на ізоляції.

Відзначається також, що у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів на COVID-19 негативні. Цю інформацію підтвердив актор студії Євген Кошовий.

Також нагадаємо, що у відомої телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою – дружиною президента Оленою Зеленською.

Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Напередодні Зеленська розповіла, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

Колишній заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе 25 серпня розповів, що перехворів на тяжку форму коронавірусу, і побажав якнайшвидшого одужання всім, хто бореться із цією хворобою зараз.

23 серпня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

Наразі відомо, що Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).