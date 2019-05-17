54-летняя Моника Беллуччи вышла в свет с молодым любовником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Неувядающая красотка, как всегда, выглядела превосходно

Знаменитая актриса Моника Беллуччи и ее возлюбленный - 36-летний художник Николас Лефевр посетили званый ужин Dior и французского Vogue, который прошел в ресторане Fred L’Ecailler в рамках Каннского кинофестиваля.

Беллуччи выбрала для выхода красно-черное платье Dior с этническим узором и кожаным поясом. Яркий образ актрисы дополнил макияж с акцентом на глаза. Галерист появился на вечеринке в костюме цвета шампань и белой рубашке, на которой расстегнул несколько пуговиц.

Влюбленные позировали фотографам, нежно приобняв друг друга. Моника представила публике нового бойфренда в марте на показе Chanel в Париже. О мужчине известно, что он художник, сет-дизайнер и владелец арт-галереи. Недавно появились новые подробности об избраннике звезды

.