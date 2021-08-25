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    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)

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    Актриса Николь Кидман - 54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)
    Актриса Николь Кидман
    instagram.com/nicolekidman/

    Публикация звезды набрала 420 тысяч лайков и восхитила ее поклонников

    Голливудская актриса Николь Кидман поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    Известно, что 54-летняя знаменитость снялась для обложки австралийской версии журнала Marie Claire. На размещенных кадрах она позирует в коротких шортах с завышенной талией белого цвета и черном топе на тонких бретелях, который оформлен глубоким декольте.

    Образ актрисы дополнил ремень в виде банта на талии, черные колготки с узором и туфли на высоком каблуке в тон наряда. Кидман также снялась в черном платье длины макси с квадратным вырезом в области груди и крупных серьгах.

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    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)
    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)
    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)
    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)
    instagram.com/nicolekidman/

    Публикация звезды набрала 420 тысяч лайков и восхитила ее поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. «Просто вау», «Самая милая актриса», «Я в шоке, ты выглядишь просто потрясающе», «Красотка», «Николь, радуй нас чаще», «Обожаю тебя», «Выглядишь очень молодо», «Моя любимая актриса», «Сексуально», — высказывались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости Николь Кидман шоу-бизнес
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    54-летняя Николь Кидман в топе с глубоким декольте влюбила в себя фанатов (фото)