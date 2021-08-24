В Шри-Ланке перепели знаменитую песню Ивасюка (видео)

Во время съемок видеоклипа авторы пытались изобразить микс культур двух стран

Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath)

Украинцы в Шри-Ланке вместе с местными жителями представили к 30-й годовщине Независимости Украины музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка «Я піду в далекі гори», которую исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Об этом сообщила пресс служба посольства Украины в Республике Индия в Facebook.

Украинцы, проживающие в Шри-Ланке, вместе с местными сообществом, в качестве видеопоздравления к 30-й годовщине Независимости Украины, представили музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка «Я пойду в далекие горы» (1968 г.). Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Локация: озеро Сембуватте (Центральная Провинция), которое напоминает карпатский Синевир. Проект реализован полностью на волонтерских началах.

Как сообщил автор идеи и координатор проекта Владимир Притула (активист украинского общества в Шри-Ланке), на съемочной площадке было всего 12 человек (50/50 ланкийцев и украинцев).

По его словам, в каждом элементе проекта - стремление отразить диалог культур.

«Например, слова песни Владимира Ивасюка впервые поются ланкийцами. Небольшой кусок переведен на местный сингальский язык. Основной мотив композиции - человек готов приложить все усилия для достижения своей цели - то любовь, то независимости своей Родины. В музыкальной части мы создали новую аранжировку, - до известной мелодии мы добавили тропические ритмы. Сочетание классических инструментов с местными обеспечило глубину и объем звучания », - отметил Притула.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.