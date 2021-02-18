55-летняя украинская певица решила напомнить о себе обнаженным бюстом в соцсети (фото)

Артистка снялась в откровенной фотосессии

55-летняя скрипачка и певица Ассия Ахат в своем Инстаграме разместила провокационные фотографии, на которых предстоит без бюстгальтера и в серебристом бомбере. Под постом Ахат оставила свои мудрые мысли.

В частности, артистка поразмыслила о том, что все люди разные.

«Мы, люди, не равны по своей природе. Кому-то из нас дана злость, завистливость, глупость, а кому-то доброе великодушное сердце и душа, полная любви, мудрости.И это дается от природы, при рождении. Но радует то, что ничто и никто не может нам мешать измениться в лучшую сторону самостоятельно и в любом возрасте. Без препятствий», - отметила Ассия

Поклонники под фото отметили, что Ахат их ошеломила своим видом.

Ранее Ассия Ахат к 25-летию хита Ирины Билык «Ти мій» записала на него кавер. Скрипачка подарила новое звучание известной песни своей коллеги.

Напомним, Ассия Ахат— украинская певица и скрипачка. Начала заниматься музыкой с 5 лет. После окончания Национальной музыкальной академии (Киев) по классу скрипки, стажировалась в Музыкальной академии в Ницце. В 1999 году записала первое произведение в стиле поп-музыки, которое вошло в её дебютный альбом «Homo Novus», и с этого момента в своих выступлениях сочетает игру как на акустической скрипке так и на электронной.

Супруг с 31 декабря 2000 — Игорь Николаевич Баленко, бизнесмен, совладелец сети супермаркетов «Фуршет», депутат Киевсовета. Журнал «Фокус» оценил капиталы Баленко в 2011 году — в 178,8 миллионов долларов, а в 2015 году — в 119 миллионов долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.