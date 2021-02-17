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    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы

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    Модель из Австралии&nbsp;Ванесса Сьерра - Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Модель из Австралии Ванесса Сьерра
    Фото: @vanessa5ierra

    Сьерра объяснила, что после мытья в домашних условиях ее волосы начинают завиваться

    Модель из Австралии раскрыла причину, по которой она отказалась от мытья головы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис.

    По словам Ванессы Сьерры (Vanessa Sierra), она никогда не моет волосы в домашних условиях. Девушка проводит эту процедуру только в салонах красоты, и после мытья сразу делает профессиональную укладку. Модель добавила, что не мыла голову даже во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и ждала, пока откроются салоны.

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    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы
    instagram.com/vanessa5ierra/

    Сьерра объяснила, что после мытья в домашних условиях ее волосы начинают завиваться, и она не может их расчесать или уложить. «Мне пишут, что я не похожа на себя, а волосы выглядят как после химической завивки. Ну, по крайней мере, теперь вы понимаете, почему я не мою голову», — сказала австралийка в ролике, в котором запечатлела свою прическу.

    Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

    Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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