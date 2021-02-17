Известная модель раскрыла причину отказа от мытья головы

Сьерра объяснила, что после мытья в домашних условиях ее волосы начинают завиваться

Модель из Австралии раскрыла причину, по которой она отказалась от мытья головы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис.

По словам Ванессы Сьерры (Vanessa Sierra), она никогда не моет волосы в домашних условиях. Девушка проводит эту процедуру только в салонах красоты, и после мытья сразу делает профессиональную укладку. Модель добавила, что не мыла голову даже во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и ждала, пока откроются салоны.

Сьерра объяснила, что после мытья в домашних условиях ее волосы начинают завиваться, и она не может их расчесать или уложить. «Мне пишут, что я не похожа на себя, а волосы выглядят как после химической завивки. Ну, по крайней мере, теперь вы понимаете, почему я не мою голову», — сказала австралийка в ролике, в котором запечатлела свою прическу.

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Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.