Притула перепутал Дубай с Железным Портом (фото)

Под постом поклонники засыпали знаменитость шуточными комментариями

Популярный телеведущий Сергей Притула отправился в отпуск в Дубай вместе со своей семьей. По словам знаменитости, они больше года не были за пределами страны.

Так, в этом году звезда решился на поездку и посоветовался с друзьями, куда лучше поехать и какие сейчас направления популярны. Об этом Притула написал на странице в Фейсбуке.

Как рассказал телеведущий, мнения друзей разделились.

«Больше года не были семьей за пределами страны. Наконец, решились на поездку. Спросили у друзей, которые сейчас направления являются популярными. Одни «топили» по Мальдивы. Вторые сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт! – пошутил Притула.

facebook.com/serhiyprytula

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубай.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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