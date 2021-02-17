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    Притула перепутал Дубай с Железным Портом (фото)

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    Комик Сергей Притула - Притула перепутал Дубай с Железным Портом (фото)
    Комик Сергей Притула
    facebook.com/serhiyprytula

    Под постом поклонники засыпали знаменитость шуточными комментариями

    Популярный телеведущий Сергей Притула отправился в отпуск в Дубай вместе со своей семьей. По словам знаменитости, они больше года не были за пределами страны.

    Так, в этом году звезда решился на поездку и посоветовался с друзьями, куда лучше поехать и какие сейчас направления популярны. Об этом Притула написал на странице в Фейсбуке.

    Как рассказал телеведущий, мнения друзей разделились.

    «Больше года не были семьей за пределами страны. Наконец, решились на поездку. Спросили у друзей, которые сейчас направления являются популярными. Одни «топили» по Мальдивы. Вторые сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт! – пошутил Притула.

    facebook.com/serhiyprytula
    facebook.com/serhiyprytula

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубай.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как Ирина Федишин отпраздновала 34-летие в Доминикане.

    С мужем и детьми она устроила фотосессию на песчаном пляже с пальмами. Для съемки певица выбрала белое платье длины миди на тонких бретелях и с пикантным декольте. Волосы Ирина Федишин распустила, нанесла легкий дневной макияж и подобрала массивное разноцветное ожерелье и браслет.

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    Теги: знаменитости отдых за границей шоу-бизнес курьез отпуск
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