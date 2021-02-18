Сергей Бабкин впервые после операции на глазах снял очки (фото)

Музыкант с женой снова полетели в Вену

Популярный исполнитель Сергей Бабкин, которому недавно прооперировали глаз, снова отправился в Австрию.

В своем Instagram музыкант опубликовал фото, сделанное в самолете во время перелета.

Примечательно, что Сергей на снимке без очков, однако, как и его жена Снежана, в защитной маске.

«И снова Моцарт! И снова Вена!», - отметил под снимком музыкант.

instagram.com/babkin_official/

Поклонники выразили артисту слова поддержки и пожелали скорейшего восстановления.

Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.