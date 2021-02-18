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    Сергей Бабкин впервые после операции на глазах снял очки (фото)

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    Певец Сергей Бабкин - Сергей Бабкин впервые после операции на глазах снял очки (фото)
    Певец Сергей Бабкин
    instagram.com/babkin_official/

    Музыкант с женой снова полетели в Вену

    Популярный исполнитель Сергей Бабкин, которому недавно прооперировали глаз, снова отправился в Австрию.

    В своем Instagram музыкант опубликовал фото, сделанное в самолете во время перелета.

    Примечательно, что Сергей на снимке без очков, однако, как и его жена Снежана, в защитной маске.

    «И снова Моцарт! И снова Вена!», - отметил под снимком музыкант.

    instagram.com/babkin_official/
    instagram.com/babkin_official/

    Поклонники выразили артисту слова поддержки и пожелали скорейшего восстановления.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости Сергей Бабкин самые сексуальные шоу-бизнес
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