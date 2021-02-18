Сергей Бабкин впервые после операции на глазах снял очки (фото)
Музыкант с женой снова полетели в Вену
Популярный исполнитель Сергей Бабкин, которому недавно прооперировали глаз, снова отправился в Австрию.
В своем Instagram музыкант опубликовал фото, сделанное в самолете во время перелета.
Примечательно, что Сергей на снимке без очков, однако, как и его жена Снежана, в защитной маске.
«И снова Моцарт! И снова Вена!», - отметил под снимком музыкант.
Поклонники выразили артисту слова поддержки и пожелали скорейшего восстановления.
Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.
Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.
«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.