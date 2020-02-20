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    Жизнь

    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев

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    <p>Среднему сыну королевы Великобритании исполнилось 60 лет</p> <div></div> - Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев

    Среднему сыну королевы Великобритании исполнилось 60 лет

    Пользователи с негативом восприняли добрый жест Ее Величества

    Несмотря на то что имя герцога Йорского было замешано в крупном скандале, Елизавета II публично поздравила наследника с юбилеем. Она показала архивный черно-белый снимок с сыном. На нем королева держит на руках совсем еще маленького Эндрю в традиционном одеянии детей монархов. Он смеется от того, что кто-то за кадром его развлекает.

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     «В этот день в 1960 году в Букингемском дворце родился принц Эндрю - первый ребенок, который за 103 года родился у правящего монарха. С днем рождения, герцог Йоркский», - сообщила королева.

    Пользователи с негативом восприняли добрый жест Ее Величества. Они посчитали неприемлемым тот факт, что юбилей герцога Йорского освещается королевской семьей в то время, когда его должны допрашивать агенты ФБР.

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    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Принц Эндрю с дочерью, принцессой Евгенией
    Принц Эндрю с супругой, Сарой Фергюссон
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев
    Детский снимок обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II разгневал британцев

    «Вы серьезно? Как-то это не очень в связи с последними событиями…», «Эндрю, сделай себе подарок и иди сдайся федеральным властям», «Не думаю, что правильно публиковать такое после скандала», «Я всячески поддерживаю королевскую семью, но пост заблокировал бы», «Удалите пост!!!» - написали разгневанные фолловеры.

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    знаменитости Королева Елизавета II
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