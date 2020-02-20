Пышногрудая экс-«Виа Гра» восхитила поклонников стильным образом



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Мейхер-Грановская на шпильках позировала в оливковой блузке instagram.com/nadyameiher/

Экс-солистка группы «Виа Гра» подчеркнула длину ног лодочками

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская после уходи из девичьего коллектива «Виа Гра» воспитывает двоих сыновей. О своей личной жизни Мейхер-Грановская предпочитает не распространяться. Известно, что певица воспитывает семнадцатилетнего сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко.

На личной страничке в Instagram Надежда Мейхер-Грановская поделилась понравившимися ей снимками из недавней фотосессии. В кадре певица позировала в оливковой блузе и брюках свободного кроя. Образ поп-исполнительницы дополнили остроносые лодочки на шпильке.

Напомним, от предпринимателя Михаила Уржумцева артистка родила двух дочерей — старшей Анне семь лет, а Марии в октябре исполнилось четыре года. Все свободное время знаменитость уделяет семье и близким.

При этом Надежда не пренебрегает и своей карьерой. Так, Мейхер-Грановская предстала в новом амплуа актрисы — она снялась в многосерийной ленте «Ничто не случается дважды». Сериал показали на Первом канале.