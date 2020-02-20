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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян стала героиней откровенной фотосъемки</p> <div></div> - Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля

    39-летняя Ким Кардашьян стала героиней откровенной фотосъемки

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда реалити снялась полуобнаженной в пустыне

    Инстадива Ким Кардашьян устроила эффектную фотосессию на бархане. Представительница знаменитого клана Кардашьян собрала команду из разных по телосложению моделей, сделав акцент на универсальности своего бренда. Кардашьян вместе с другими моделями запечатлели в нижнем белье. Ким прилегла на бампер спортивного автомобиля, приняв провокационную позу.

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    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кардашьян. «Ким такая горячая», «Просто бомба», «Как тебе удается быть такой идеальной?», «Эта прическа тебе очень идет», «Идеальное тело», – прокомментировали пользователи Instagram.

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