Ким Кардашьян в нижнем белье соблазнительно позировала на бампере автомобиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

39-летняя Ким Кардашьян стала героиней откровенной фотосъемки Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити снялась полуобнаженной в пустыне

Инстадива Ким Кардашьян устроила эффектную фотосессию на бархане. Представительница знаменитого клана Кардашьян собрала команду из разных по телосложению моделей, сделав акцент на универсальности своего бренда. Кардашьян вместе с другими моделями запечатлели в нижнем белье. Ким прилегла на бампер спортивного автомобиля, приняв провокационную позу.

Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кардашьян. «Ким такая горячая», «Просто бомба», «Как тебе удается быть такой идеальной?», «Эта прическа тебе очень идет», «Идеальное тело», – прокомментировали пользователи Instagram.