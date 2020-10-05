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    Шоу-биз

    57-летняя Деми Мур в сексуальном наряде зажгла публику на модном показе

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    <p>57-летняя актриса Деми Мур стала главной звездой бельевого показа Рианны Savage x Fenty, который прошел в Лос-Анджелесе</p> <div></div> - 57-летняя Деми Мур в сексуальном наряде зажгла публику на модном показе

    57-летняя актриса Деми Мур стала главной звездой бельевого показа Рианны Savage x Fenty, который прошел в Лос-Анджелесе

    instagram.com/demimoore/

    Экс-супруга Брюса Уиллиса дефилировала по подиуму в головокружительно дерзком образе

    Барбадосская певица неизменно превращает показ новой коллекции своего бренда в настоящее шоу, до краев наполненное сексуальностью. На этот раз Рианна собрала главных звездных красоток в одном месте: начиная от Ирины Шейк, заканчивая Беллой Хадид и Карой Делевинь. Деми Мур заслуживает отдельного внимания: актриса на фоне своих более молодых коллег выглядела как никогда соблазнительно.

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    57-летняя Деми Мур в сексуальном наряде зажгла публику на модном показе
    57-летняя Деми Мур в сексуальном наряде зажгла публику на модном показе
    57-летняя Деми Мур в сексуальном наряде зажгла публику на модном показе
    instagram.com/demimoore/

    Поклонники актрисы восхищаются ее выходом и не скупятся на самые теплые комплименты в ее адрес. «Деми, ты просто красотка», «Ну очень горячая», «Кто скажет, что ей больше 30 лет?», «Такой фигуре должны завидовать все», «Не формы, а мечта», «Деми, ты чудо, обожаю тебя!», «Опасная красотка с шикарными ножками», - отмечают западные пользователи Сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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