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    Шоу-биз

    Модные образы принцессы Дианы повторили звезды TikTok (фото)

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    <p>Блогеры копируют наиболее яркие выходы принцессы Дианы</p> <div></div> - Модные образы принцессы Дианы повторили звезды TikTok (фото)

    Блогеры копируют наиболее яркие выходы принцессы Дианы

    Пользователи популярной социальной сети TikTok нашли новую забаву

    Бывшая супруга принца Чарльза была иконой стиля. За ее выходами с придыханием наблюдали модницы во всем мире, а леди Ди была рада демонстрировать новые яркие аутфиты. При этом она предпочитала классику, словно желая, чтобы ее образ остался в памяти на века: недаром ее называли «королевой сердец».

    Жизнь принцессы Дианы трагически оборвалась в 1997 году в парижском тоннеле, но и сейчас многие используют ее модные приемы, чтобы выглядеть по-настоящему стильно и элегантно. Пользователи TikTok решили взять за основу наиболее известные наряды красавицы-принцессы и адаптировать их под современные реалии.

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    Модные образы принцессы Дианы повторили звезды TikTok (фото)
    Модные образы принцессы Дианы повторили звезды TikTok (фото)
    Модные образы принцессы Дианы повторили звезды TikTok (фото)

    Так, Рамона из Америки повторила прическу леди Ди. Короткие локоны казались небрежно уложенными, но на самом деле за этой укладкой стоит колоссальный труд. Девушка накинула на плечи свитер, как это делала мама принцев - и превратилась в икону стиля.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает.

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