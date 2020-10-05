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    Шоу-биз

    Леди Гаге пришлось обнажиться, чтобы люди начали покупать ее косметику (фото)

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    Певица Леди Гага - Леди Гаге пришлось обнажиться, чтобы люди начали покупать ее косметику (фото)
    Певица Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    Звезда снялась топлес для рекламы своего бренда косметики

    Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась в откровенной съемке для собственного косметического бренда HAUS Laboratories и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном снимке 34-летняя знаменитость позирует топлес, лежа на спине. При этом обнаженные части тела прикрыты ее рукой и прядями волос. На лицо Гаги нанесен макияж в нюдовых тонах. Согласно подписи под фото, для него были использованы бронзер и хайлайтер упомянутой марки.

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    instagram.com/ladygaga/

    Публикация набрала больше миллиона лайков, фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Очень горячо!», «Боже, ты такая красивая, люблю тебя», «Выглядишь невероятно», «Сногсшибательна», «Не понимаю тех, кто не считает ее красивой», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    знаменитости актриса самые сексуальные певица шоу-бизнес Леди Гага
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