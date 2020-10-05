Леди Гаге пришлось обнажиться, чтобы люди начали покупать ее косметику (фото)



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Певица Леди Гага instagram.com/ladygaga/

Звезда снялась топлес для рекламы своего бренда косметики

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась в откровенной съемке для собственного косметического бренда HAUS Laboratories и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 34-летняя знаменитость позирует топлес, лежа на спине. При этом обнаженные части тела прикрыты ее рукой и прядями волос. На лицо Гаги нанесен макияж в нюдовых тонах. Согласно подписи под фото, для него были использованы бронзер и хайлайтер упомянутой марки.

instagram.com/ladygaga/

Публикация набрала больше миллиона лайков, фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Очень горячо!», «Боже, ты такая красивая, люблю тебя», «Выглядишь невероятно», «Сногсшибательна», «Не понимаю тех, кто не считает ее красивой», — высказывались они.

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