«Вот это фигура!»: Звезда «Клона» раззадорила поклонников пляжным фото



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Звезда «Клона» 44-летняя Джованна Антонелли instagram.com/giovannaantonelli/

Звезда «Клона» запечатлелась на пляже со своими дочками

Звезда «Клона» 44-летняя Джованна Антонелли запечатлелась со своими девятилетними дочками-близнецами Антонией и Софией на пляже. Актриса примерила алый купальник, продемонстрировав шикарную фигуру, которая ни капли не изменилась с годами.

instagram.com/giovannaantonelli/

«Вот это пресс! А ноги!», «Божественная красавица. С годами только очаровательнее!», «Наша Жади не меняется!», «Какая фигура! Почему нет ни грамма целлюлита? Я завидуююю», «Ооо, с таким животом только танец живота и танцевать», — пришли в восторг верные почитатели Джованны Антонелли.

Отметим, что многие запомнили бразильскую артистку по ее роли Жади в теленовелле «Клон», арабки, которая мастерски танцует перед своим возлюбленным Лукасом восточный танец, эффектно вращая бедрами. Недавно любимица публики показала в личном блоге, что не потеряла этот навык, повторив магнетические движения на камеру.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает.