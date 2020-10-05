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    Шоу-биз

    «Вот это фигура!»: Звезда «Клона» раззадорила поклонников пляжным фото

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    Звезда &laquo;Клона&raquo; 44-летняя Джованна Антонелли - «Вот это фигура!»: Звезда «Клона» раззадорила поклонников пляжным фото
    Звезда «Клона» 44-летняя Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда «Клона» запечатлелась на пляже со своими дочками

    Звезда «Клона» 44-летняя Джованна Антонелли запечатлелась со своими девятилетними дочками-близнецами Антонией и Софией на пляже. Актриса примерила алый купальник, продемонстрировав шикарную фигуру, которая ни капли не изменилась с годами.

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    instagram.com/giovannaantonelli/

    «Вот это пресс! А ноги!», «Божественная красавица. С годами только очаровательнее!», «Наша Жади не меняется!», «Какая фигура! Почему нет ни грамма целлюлита? Я завидуююю», «Ооо, с таким животом только танец живота и танцевать», — пришли в восторг верные почитатели Джованны Антонелли.

    Отметим, что многие запомнили бразильскую артистку по ее роли Жади в теленовелле «Клон», арабки, которая мастерски танцует перед своим возлюбленным Лукасом восточный танец, эффектно вращая бедрами. Недавно любимица публики показала в личном блоге, что не потеряла этот навык, повторив магнетические движения на камеру.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает.

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