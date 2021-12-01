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    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)

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    Актриса Деми Мур - 58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    Актриса Деми Мур
    instagram.com/demimoore/

    Поклонники принялись обсуждать изменившееся лицо Мур

    Знаменитая голливудская актриса Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Awards 2021 в Лондоне и озадачила фанатов своим внешним видом. Поклонники обругали знаменитость за искусственную внешность на снимках с мероприятия. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

    58-летняя артистка появилась на ковровой дорожке с распущенными волосами в облегающем черно-сером платье Fendi длины миди, которое полностью расшито пайетками. Ее образ дополнили черные кожаные туфли на каблуках и перчатки, а также небольшой клатч и минималистичные серьги.

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    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)
    instagram.com/demimoore/

    Поклонники принялись обсуждать изменившееся лицо Мур. По их мнению, актриса прибегла к чрезмерному количеству косметологических процедур, чтобы омолодить его. «Ее лицо выглядит так же, как и в начале этого года, когда она появилась на подиуме. Слишком много ботокса и хирургии», «Деми, что же ты наделала?», «Деми Мур выглядит так, будто у нее во рту лимон. Почему люди не понимают, как нелепо они выглядят?», «Она была красивой женщиной. Сейчас лицо Деми выглядит очень странно», — негодовали они.

    Ранее Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма.

    Хайек пришлось признаться в том, что она намеренно шла на конфликт с влиятельным продюсером, чтобы избежать приставаний с его стороны.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    58-летняя Деми Мур восхитила фанатов молодостью (фото)