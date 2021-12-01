Без нижнего белья. Откровенный наряд Рианны на инаугурации президента возмутил фанатов (видео)

Звезду обругали за опрометчивый поступок

Знаменитая американская певица Рианна пришла на церемонию инаугурации президента Барбадоса без нижнего белья и была обругана в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

33-летняя знаменитость появилась на государственном мероприятии в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. При этом на снимках, которые публикует Daily Mail, видно, что на Рианне отсутствует бюстгальтер. Свой образ певица дополнила кольцами, браслетами и серьгами, а также медицинской маской черного цвета.

Appointed a national hero with no bra on, nipples poking out iktr https://t.co/9gbZL7lASa — naur (@geeknmarlz) November 30, 2021

Поклонники артистки сочли ее наряд неприемлемым для подобного события и принялись критиковать ее в соцсети: «Объявлена национальная героиня без бюстгальтера и с сосками на показ», «Барбадос стал республикой, и Рианна даровала нам соски. Похоже, что отныне мы перестанем быть христианской нацией», «Неужели Рианна не могла надеть что-то более приличное в этот особенный день?», «Спасибо, что не голая».

Ранее Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки.

Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.