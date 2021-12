Без нижнего белья. Откровенный наряд Рианны на инаугурации президента возмутил фанатов (видео)

Знаменитая американская певица Рианна пришла на церемонию инаугурации президента Барбадоса без нижнего белья и была обругана в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

33-летняя знаменитость появилась на государственном мероприятии в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. При этом на снимках, которые публикует Daily Mail, видно, что на Рианне отсутствует бюстгальтер. Свой образ певица дополнила кольцами, браслетами и серьгами, а также медицинской маской черного цвета.

Appointed a national hero with no bra on, nipples poking out iktr https://t.co/9gbZL7lASa