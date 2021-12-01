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    Без нижнего белья. Откровенный наряд Рианны на инаугурации президента возмутил фанатов (видео)

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    Певица Рианна - Без нижнего белья. Откровенный наряд Рианны на инаугурации президента возмутил фанатов (видео)
    Певица Рианна

    Звезду обругали за опрометчивый поступок

    Знаменитая американская певица Рианна пришла на церемонию инаугурации президента Барбадоса без нижнего белья и была обругана в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

    33-летняя знаменитость появилась на государственном мероприятии в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. При этом на снимках, которые публикует Daily Mail, видно, что на Рианне отсутствует бюстгальтер. Свой образ певица дополнила кольцами, браслетами и серьгами, а также медицинской маской черного цвета.

    Поклонники артистки сочли ее наряд неприемлемым для подобного события и принялись критиковать ее в соцсети: «Объявлена национальная героиня без бюстгальтера и с сосками на показ», «Барбадос стал республикой, и Рианна даровала нам соски. Похоже, что отныне мы перестанем быть христианской нацией», «Неужели Рианна не могла надеть что-то более приличное в этот особенный день?», «Спасибо, что не голая».

    Ранее Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки.

    Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    Без нижнего белья. Откровенный наряд Рианны на инаугурации президента возмутил фанатов (видео)