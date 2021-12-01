Нина Матвиенко передумала разводиться с мужем и обвинила дочь в семейных проблемах

Певица не исключила, что со временем снова будет жить вместе с мужем

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко в программе ЖВЛ призналась, что не собирается разводиться с мужем, украинским художником Петром Гончаром.

По словам 74-летней певицы, она жалеет, что публично рассказала о конфликте с мужем и о том, что попросила его уйти.

«Я жалею, что об этом сказала, потому что люди это сильно раздули. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я», – рассказала Матвиенко, имея в виду, что в их доме живет дочь Тоня Матвиенко со своей семьей.

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Певица не исключила, что со временем снова будет жить вместе с мужем.

«Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом», – резюмировала Матвиенко.

Напомним, несколько недель назад Матвиенко попросила мужа переехать жить на дачу.

Я сказала: «Иди себе». Зачем оно мне на старость?» – подчеркнула певица.

Также 74-летняя артистка призналась, какой поступок не простила мужу.