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    Шоу-биз

    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов

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    Мадонна - 60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    Мадонна

    Королева поп-музыки выступит на европейском песенном конкурсе

    Организаторам «Евровидения-2019» все-таки удалось договориться с Мадонной о выступлении в финале шоу, которое пройдет в израильском Тель-Авиве. Изначально певица хотела спеть песню с политическим содержанием, но «Евро» решило не идти на такой риск. В итоге Мадонна пошла на уступки и согласилась выступить на конкурсе за гонорар в 1 миллион долларов. Такую сумму ради приезда 58-летней артистки выделил местный бизнесмен Сильвен Адамс.

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    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов
    60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов

    Ранее, 60-летняя поп-легенда Мадонна решила показать, как стилисты создают ей шикарную прическу с белокурыми локонами, и опубликовала этот короткий видеоролик с преображением на своей странице в соцсети Instagram.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Большинство поклонников пришли в восторг от образа яркой красотки и поспешили осыпать поп-звезду многочисленными комплиментами.

    Впрочем, на видеоролике отчетливо видно, что 60-летняя Мадонна не раз пользовалась услугами пластических хирургов - на ее лице нет практически ни одной морщинки.

    знаменитости Евровидение певица шоу-бизнес
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