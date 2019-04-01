60-летняя Мадонна споет на «Евровидении» за миллион долларов



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Королева поп-музыки выступит на европейском песенном конкурсе

Организаторам «Евровидения-2019» все-таки удалось договориться с Мадонной о выступлении в финале шоу, которое пройдет в израильском Тель-Авиве. Изначально певица хотела спеть песню с политическим содержанием, но «Евро» решило не идти на такой риск. В итоге Мадонна пошла на уступки и согласилась выступить на конкурсе за гонорар в 1 миллион долларов. Такую сумму ради приезда 58-летней артистки выделил местный бизнесмен Сильвен Адамс.

Ранее, 60-летняя поп-легенда Мадонна решила показать, как стилисты создают ей шикарную прическу с белокурыми локонами, и опубликовала этот короткий видеоролик с преображением на своей странице в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2019 в 1:37 PDT

Большинство поклонников пришли в восторг от образа яркой красотки и поспешили осыпать поп-звезду многочисленными комплиментами.

Впрочем, на видеоролике отчетливо видно, что 60-летняя Мадонна не раз пользовалась услугами пластических хирургов - на ее лице нет практически ни одной морщинки.