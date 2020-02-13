Жена Винника поразила сольным выступлением



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Таюне не так часто можно увидеть в сольных выступлениях. Чаще она поддерживает мужа, ведь является его бек-вокалисткою

12 февраля во Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года».

Проект осуществил громкий рестарт после длительного перерыва. Продюсером шоу снова выступил ректор Национального университета культуры Михаил Поплавский. На этот раз он сделал это вместе с Олегом Винником и в коллаборации с каналом «1 + 1».

Не осталась в стороне и жена Олега Винника - Таюне. Она наконец нашла свою нишу - эстрадный фолк и впервые вышла из тени своего мужа с песней «Сладкие слезы».

Таюне

После своего феерического выступления она тоже появилась вместе с Олегом Винником на своем обычном месте - на бэк-вокале.