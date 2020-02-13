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    Шоу-биз

    Могилевская показала стройные ноги на сцене «Украинской песни года»

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    Могилевская показала стройные ноги на сцене «Украинской песни года»

    Наталья Могилевская получила награду за хит «Я полюбила»

    12 февраля во Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года».

    Проект осуществил громкий рестарт после длительного перерыва. Продюсером шоу снова выступил ректор Национального университета культуры Михаил Поплавский.

    Шоу открыла NK. Далее награды получили Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская.

    Наталья Могилевская получила награду за хит «Я полюбила», выполненный с зажигательными танцами в сопровождении дюжины мачо.

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    Могилевская показала стройные ноги на сцене «Украинской песни года»
    Могилевская показала стройные ноги на сцене «Украинской песни года»
    Могилевская показала стройные ноги на сцене «Украинской песни года»

    На сцене звезда выступала в черном платье с блестящей Бахрама. Дополнила образ украшениями в тон платью и серебристыми туфлями.

    Песня Могилевской посвящена любимому мужчине, имя которого исполнительница не называет.

    фотография Наталья Могилевская Сергей Бабкин Виталий Козловский Павел Зибров Михаил Поплавский
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