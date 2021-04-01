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    71-летняя Пугачева посетила день рождения внучки и поразила гостей стройной фигурой

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    71-летняя российская певица Алла Пугачева - 71-летняя Пугачева посетила день рождения внучки и поразила гостей стройной фигурой
    71-летняя российская певица Алла Пугачева

    На празднике Пугачева появилась в черном узком платье

    71-летняя российская певица Алла Пугачева стала гостьей на детской вечеринке в честь дня рождения своей внучки от Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой. Компанию Алле Борисовне составили ее дети от Максима Галкина, Гарри и Лиза.

    На празднике Пугачева появилась в черном узком платье, подчеркнувшим ее фигуру. Также Алла Борисовна добавила к своему наряду широкий ремень, чтобы выделить талию. Совместным снимком с примадонной поделился один из гостей вечеринки. К слову, несмотря на то, что певица часто отдает предпочтение однотонным черным платьям, ее наряды практически всегда привлекают к себе внимание.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: дети российская певица певица День рождения Алла Пугачева
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