71-летняя Пугачева посетила день рождения внучки и поразила гостей стройной фигурой

На празднике Пугачева появилась в черном узком платье

71-летняя российская певица Алла Пугачева стала гостьей на детской вечеринке в честь дня рождения своей внучки от Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой. Компанию Алле Борисовне составили ее дети от Максима Галкина, Гарри и Лиза.

На празднике Пугачева появилась в черном узком платье, подчеркнувшим ее фигуру. Также Алла Борисовна добавила к своему наряду широкий ремень, чтобы выделить талию. Совместным снимком с примадонной поделился один из гостей вечеринки. К слову, несмотря на то, что певица часто отдает предпочтение однотонным черным платьям, ее наряды практически всегда привлекают к себе внимание.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.