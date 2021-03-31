Пластику Лободе делают узбекские хирурги? Певица снова попала в громкий скандал

По словам хирурга, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы

Узбекский хирург получил иск на $172 тысячи за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе. Соответствующее письмо главврач клиники собственной клиники опубликовал в Инстаграме.

Основатель медицинского центра Нодир Ибатов поделился текстом документа, согласно которому представители исполнительницы хотят взыскать 172 тысячи долларов за клевету с врача Донийора Чориева, работающего в Ibatov’s Clinic.

instagram.com/nodiribatov/

Известно, что певица предъявила Чориеву претензию за ролик, в котором он продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни ее официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

По словам Ибатова, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы, чтобы убедиться в подлинности полученного документа. Певица еще не давала комментариев по этому поводу.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.