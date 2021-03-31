  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Пластику Лободе делают узбекские хирурги? Певица снова попала в громкий скандал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Светлана Лобода - Пластику Лободе делают узбекские хирурги? Певица снова попала в громкий скандал
    Певица Светлана Лобода

    По словам хирурга, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы

    Узбекский хирург получил иск на $172 тысячи за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе. Соответствующее письмо главврач клиники собственной клиники опубликовал в Инстаграме.

    Основатель медицинского центра Нодир Ибатов поделился текстом документа, согласно которому представители исполнительницы хотят взыскать 172 тысячи долларов за клевету с врача Донийора Чориева, работающего в Ibatov’s Clinic.

    instagram.com/nodiribatov/
    instagram.com/nodiribatov/

    Известно, что певица предъявила Чориеву претензию за ролик, в котором он продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

    В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни ее официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

    По словам Ибатова, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы, чтобы убедиться в подлинности полученного документа. Певица еще не давала комментариев по этому поводу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

    Читайте также: Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies