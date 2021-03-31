Олег Скрипка уехал в Мексику, чтобы помочь украинским детям

По словам артиста, на благотворительном вечере собралась настоящая международная компания

Певец и продюсер, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка устроил благотворительный вечер в одном из клубов мексиканского курорта Плайя Дель Кармен, собранные средства от которого направлены на помощь детской больнице «Охматдет».

По словам Олега Скрипки, на благотворительном вечере собралась настоящая международная компания. Там были и украинцы, и мексиканцы, и гости из Америки, Израиля, Белоруссии.

Следует отметить, что Олег Скрипка заинтересовался виноделием еще в 1990-е, во время своего пребывания во Франции. Осваивая локальное «искусство жизни», Скрипка понял, что потребление вина для французов - целая культура. С тех пор он долгое время лелеял мечту о виноделии, которая наконец воплотилась несколько лет назад в концепцию авторского вина «Страна грез» вместе с партнерами «Шато Чизай». В 2019 году вино Скрипки получило второе призовое место на Всеукраинском Винном Форуме - и с тех пор активно путешествует по Украине и миру. В Мексике оно было представлено впервые.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.