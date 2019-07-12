A$AP Ferg заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend-2019



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A$AP Ferg

Нашлась замена скандальному рэперу

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 определились с заменой задержанного в Швеции рэпера A$AP Rocky.

Так как менеджмент певца сообщил, что все июльские концерты и европейский тур A$AP Rocky отменены из-за пребывания музыканта в шведской тюрьме на неопределенный срок, организаторы фестиваля подтвердили, что выступление рэпера не произойдет и анонсировали замену: новым хедлайнером 13 июля станет A$AP Ferg.

Ранее сообщалось, что рэпер A$AP Rocky взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма. Отмечается, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит 6 лет тюремного заключения.

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