  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    A$AP Ferg заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend-2019

    • Розсилка
    A$AP Ferg - A$AP Ferg заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend-2019
    A$AP Ferg

    Нашлась замена скандальному рэперу

    Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 определились с заменой задержанного в Швеции рэпера A$AP Rocky.  

    Так как менеджмент певца сообщил, что все июльские концерты и европейский тур A$AP Rocky отменены из-за пребывания музыканта в шведской тюрьме на неопределенный срок, организаторы фестиваля подтвердили, что выступление рэпера не произойдет и анонсировали замену: новым хедлайнером 13 июля станет A$AP Ferg.

    Ранее сообщалось, что рэпер A$AP Rocky взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма. Отмечается, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит 6 лет тюремного заключения.

     Читайте также: Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

     

    знаменитости арест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ