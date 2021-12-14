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    Актриса «95-го Квартала» презентовала платье из своей коллекции одежды (видео)

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    Для промо-ролика актриса выбрала белое мини-платье - Актриса «95-го Квартала» презентовала платье из своей коллекции одежды (видео)
    Для промо-ролика актриса выбрала белое мини-платье
    Фото: instagram.com/irinasoponaru

    Сопонару выпустила капсульную коллекцию одежды

    Актриса студии «Квартал 95» Ирина Сопонару в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала в белом мини-платье.

    Сопонару сообщила о выходе капсульной коллекции с дизайнером Мариной Журавель.

    Для промо-ролика актриса выбрала свободную модель платья с завышенной линией талии. Образ она дополнила босоножками на каблуках, а в руке держала бокал шампанского.

    «Ух ты, ляля», – прокомментировал подписчик.

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    Публикация от MARINA ZHURAVEL (@marinazhuravelrtw)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: актриса одежда
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    Актриса «95-го Квартала» презентовала платье из своей коллекции одежды (видео)