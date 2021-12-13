Режиссер «Ассы» Сергей Соловьев умер из-за проблем с сердцем

В январе прошлого года кинорежиссер пережил инсульт

В Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ему было 77 лет. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ситуация осложнялась диабетом и проблемами с сердцем. Его супругой долгое время была актриса Татьяна Друбич, даже после развода она снималась в его фильмах. У Соловьева и Друбич есть дочь Анна, которая живет в Лос-Анджелесе.

На его счету два десятка фильмов, в том числе «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза эмблема печали красная роза эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Сто дней после детства», «Анна Каренина».