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    Шоу-биз

    Алан Бадоев снял новый клип для группы Kadnay

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    Алан Бадоев снял новый клип для группы Kadnay

    Украинский клипмейкер признался, что сотрудничество с музыкантами принесло ему массу удовольствия

    Известная украинская группа Kadnay порадовала меломанов новой видеоработой на композицию Disco girl.

    «Это новое восприятие беспощадной красоты, словно из культового времени итальянского кинематографа. Мое вдохновение в её острых ключицах. Тонких и почти вымышленных линиях, которые в черно-белой светотени выглядят словно лазурные...», - так прокомментировал выход нового клипа фронтмен группы Дима Каднай.

    Стоит отметить, что режиссером нового видео группы Kadnay стал Алан Бадоев. На своей странице в соцсети украинский клипмейкер признался, что он остался очень доволен сотрудничеством с ребятами.

    «Новый портрет группы Kadnay уже полетел в интернет-пространство. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь!», - написал Бадоев в соцсети.

    Также клипмейкер отметил, что любит, когда музыка диктует ему стиль и поиск нового почерка и поблагодарил музыкантов за их талант.

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