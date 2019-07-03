Алан Бадоев снял новый клип для группы Kadnay



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Украинский клипмейкер признался, что сотрудничество с музыкантами принесло ему массу удовольствия

Известная украинская группа Kadnay порадовала меломанов новой видеоработой на композицию Disco girl.

«Это новое восприятие беспощадной красоты, словно из культового времени итальянского кинематографа. Мое вдохновение в её острых ключицах. Тонких и почти вымышленных линиях, которые в черно-белой светотени выглядят словно лазурные...», - так прокомментировал выход нового клипа фронтмен группы Дима Каднай.

Стоит отметить, что режиссером нового видео группы Kadnay стал Алан Бадоев. На своей странице в соцсети украинский клипмейкер признался, что он остался очень доволен сотрудничеством с ребятами.

«Новый портрет группы Kadnay уже полетел в интернет-пространство. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь!», - написал Бадоев в соцсети.

Также клипмейкер отметил, что любит, когда музыка диктует ему стиль и поиск нового почерка и поблагодарил музыкантов за их талант.