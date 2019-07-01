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    Шоу-биз

    Алина Гросу посвятила песню своему мужу

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    Алина Гросу - Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу

    Артистка, которая на прошлой неделе сыграла свадьбу в Италии, презентовала лирик-видео

    Украинская певица, которая большую часть времени живет и работает в РФ, опубликовала чувственное видео на песню «Непобедимая». Эту композицию Алина Гросу посвятила своему мужу Александру и новому этапу их совместной жизни. 

    «Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра», - гласит подпись под видео.

    Стоит отметить, что в новой композиции Гросу поклонники смогут увидеть и ранее не опубликованные снимки со свадьбы.

    Напомним, что свадьба Алины Гросу состоялась на роскошной итальянской вилле, в которой проходили съемки фильма «Письма к Джульетте».

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    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу
    Алина Гросу посвятила песню своему мужу

    Как ранее сообщал Scotch, аренда роскошной виллы стоила не менее 10 тысяч евро. И цена колеблется в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно - это еще 3-4 тысячи евро. Ну и конечно же, особую статью расходов занимают угощения. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина. 

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