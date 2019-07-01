Алина Гросу посвятила песню своему мужу

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Алина Гросу

Артистка, которая на прошлой неделе сыграла свадьбу в Италии, презентовала лирик-видео

Украинская певица, которая большую часть времени живет и работает в РФ, опубликовала чувственное видео на песню «Непобедимая». Эту композицию Алина Гросу посвятила своему мужу Александру и новому этапу их совместной жизни.

«Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра», - гласит подпись под видео.

Стоит отметить, что в новой композиции Гросу поклонники смогут увидеть и ранее не опубликованные снимки со свадьбы.

Напомним, что свадьба Алины Гросу состоялась на роскошной итальянской вилле, в которой проходили съемки фильма «Письма к Джульетте».

Как ранее сообщал Scotch, аренда роскошной виллы стоила не менее 10 тысяч евро. И цена колеблется в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно - это еще 3-4 тысячи евро. Ну и конечно же, особую статью расходов занимают угощения. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина.