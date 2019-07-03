Гайтана призналась, как познакомилась со своим мужем



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Гайтана с дочкой и супругом

Украинская певица Гайтана дала откровенное интервью

После неудачного участия в конкурсе «Евровидение» украинская певица Гайтана редко давала интервью, практически не появлялась на звездных тусовках и на телеэкранах.

Кроме этого, у певицы начались проблемы с голосовыми связками, и она решила уехать за границу на лечение и моральный отдых.

«Я поняла, что сейчас хороший момент взять творческую паузу. Потому что в противном случае — я бы просто могла потерять голос навсегда. Для меня это был очень серьезный шаг, потому что мне пришлось полностью отказаться от концертов», - рассказала Гайтана в одном из интервью.

Но время, как известно залечивает раны, даже те, которые касаются творчества. Спустя семь лет артистка снова вернулась на сцену. Гайтана пишет новые песни и все чаще дает концерты. Но не забывает и о семье. На днях дочери певицы исполнилось 2 года. На праздновании дня рождения приехала съемочная группа программы «Утро с Интером» и впервые познакомилась с мамой и мужем звезды.

В откровенном интервью Гайтана призналась, что начать новую жизнь ей помогла любовь. С мужем, саунд-продюсером Александром Смартом, их соединила музыка.

«Впервые мы встретились 25 лет назад, это была какая-то съемка, я был на замене, играл у нее на гитаре, – вспоминает Александр Смарт первую встречу. – Во второй раз мы встретились много лет спустя. Я жил в Америке, в Нью-Йорке. Приехал в Киев на две недели, в гости к маме. Встретил знакомого аранжировщика, он говорит: «Делаем для очень хорошей певицы песню, но что-то не получается». Я пришел, помог и сказал: «Вокал надо переписывать». Она спела еще раз. И вот, видите, уже два года нашему ребенку».

Ради артистки муж переехал из Нью-Йорка в Киев. По его словам, в Украине Гайтана уже известна, чтобы добиться таких результатов в Америке ей понадобится более 10 лет. Сейчас Александр работает удаленно:

«Есть Интернет. Кто хочет мне переслать песню, пожалуйста. Я могу сводить, делать аранжировки». Александр помогает жене с творчеством, однако ее продюсером себя не считает:

«Это громко сказано, что я продюсер. Она уже известная певица и ей продюсер для раскрутки не нужен», – говорит муж артистки.

Мало кто знает, что Гайтана и Александр уже два года в официальном браке. Большой свадьбы пара не устраивала, ограничилась романтическим ужином вдвоем. «Мой отец родом из Африки, поэтому хочет, чтобы мы провели свадьбу в Конго. А мы ждем, когда он приедет к нам в Киев. Знаете, именно он дал Николь второе имя – Сапфир. Нам очень нравится», – поделилась Гайтана.

На празднование 2-летия дочери певица пригласила аниматоров, было много детских развлечений и шоу мыльных пузырей. Маленькую Николь-Сапфир поздравили родственники и приглашенные гости. Мама Гайтаны, Татьяна Ессами, внучку няням не доверяет: «Когда необходимо, Гайтана меня приглашает помочь, я приезжаю на день, два, три. Иногда вторая бабушка приезжает. Мы меняемся».

Сейчас у Гайтаны большие творческие планы. Артистка обещает поклонникам активно выступать: «Дочь растет и скоро можно будет ее оставить с бабушкой на несколько дней, поэтому я дала зеленый свет гастрольной деятельности. Теперь, когда я счастлива в личной жизни, для творчества не существует преград».

Стоит отметить, что Гайтана – активная участница благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». В качестве эксклюзивного лота певица выставила праздничные наряды для мамы и дочки.