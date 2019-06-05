  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Бейсболист и певица встречаются с 2017 года

    43-летний Алекс Родригес, жених 49-летней Дженнифер Лопес, на собственном примере доказал: иногда сбываются даже самые невероятные мечты. Оказалось, что еще 20 лет назад молодой бейсболист мечтал о свидании с будущей возлюбленной.

    В 1998 году спортивный канал MLB Network взял интервью у 23-летнего игрока «Сиэтл Маринерс». Репортер спросил у Алекса, с кем бы он хотел провести «свидание мечты». «С Дженнифер Лопес. Надеюсь, ты сможешь его мне устроить», – сразу же ответил Родригес.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
    Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад

    Сегодня руководство канала вспомнило об этой старой записи и разместило ее в Instagram. А спортсмен перепостил видео у себя. «У меня просто было предчувствие», – лаконично заметил он.

    Певица одной из первых отреагировала на интервью. Она пришла в восторг от неожиданного совпадения. «О боже! Мне это очень нравится!», – заметила Лопес.

     

    певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ