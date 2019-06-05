Алекс Родригес доказал, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Бейсболист и певица встречаются с 2017 года

43-летний Алекс Родригес, жених 49-летней Дженнифер Лопес, на собственном примере доказал: иногда сбываются даже самые невероятные мечты. Оказалось, что еще 20 лет назад молодой бейсболист мечтал о свидании с будущей возлюбленной.

В 1998 году спортивный канал MLB Network взял интервью у 23-летнего игрока «Сиэтл Маринерс». Репортер спросил у Алекса, с кем бы он хотел провести «свидание мечты». «С Дженнифер Лопес. Надеюсь, ты сможешь его мне устроить», – сразу же ответил Родригес.

Сегодня руководство канала вспомнило об этой старой записи и разместило ее в Instagram. А спортсмен перепостил видео у себя. «У меня просто было предчувствие», – лаконично заметил он.

Певица одной из первых отреагировала на интервью. Она пришла в восторг от неожиданного совпадения. «О боже! Мне это очень нравится!», – заметила Лопес.