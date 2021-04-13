Девушка Бонда из Бердянска в бикини похвасталась ягодицами (фото)

Актриса показала, как отдыхала на яхте

Голливудская актриса Ольга Куриленко взбудоражила воображение фанатов горячим фото.

Так, на своей странице в Инстаграме 41-летняя «девушка Бонда» обнародовала фотографию, где позировала в зеленом бикини. На снимке знаменитость появилась на яхте без макияжа, выпятив ягодицы и щеголяя стройной фигурой.

«Желаю всем хорошего начала недели!» — написала звезда.

Ярые поклонники модели не сдержались и засыпали Куриленко комплиментами. Так, фаны отметили, что в знаменитости идеальное тело.

instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Напомним Ольга Куриленко родилась в Бердянске в 1979 году. Когда девушке было 13 лет, она вместе с матерью поехала на каникулы в Москву. Там ее случайно нашел один из модельных агентов и предложил работу модели. В свои 16 лет Ольга поехала в Париж, за 6 месяцев выучила французский язык, и начала работать в модельном агентстве Madison. Она появилась на обложке журнала Glamour когда ей было всего 18. Сразу после этого ее фото украсили обложки журналов Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue, вскоре она стала «лицом» компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins and Helena Rubinstein.

В 2008 году Ольга сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир - она стала первой украинкой, которая обошла в кастинге на эту роль таких актрис как Кэмерон Диаз, Сиенна Миллер и многих других.

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