Анастасия Кожевникова призналась, что с трудом избавилась от затяжной депрессии



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Анастасия Кожевникова

Экс-солистка группы «Виа Гра» разоткровенничалась в сети

Совсем недавно сексапильная брюнетка Анастасия Кожевникова вышла замуж, а буквально через пару дней после торжества, артистка сообщила поклонникам, что контракт с Константином Меладзе закончился и продлевать его она не собирается.

При этом, артистка уточнила, что не собирается уходить с головой в семейную жизнь, а готовит сольный проект.

«Второго сентября закончился контракт с группой «Виа Гра» и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной», - отметила певица.

А сегодня, в соцсети Кожевникова поблагодарила продюсера «Виа Гры» за сотрудничество и намекнула на истинные причины ухода из группы.

«Время пролетело как яркая вспышка! Мне было всего 20 лет, я стала солисткой группы «Виа Гра»! Спасибо за шанс, Константин. Счастью моему не было границ! Я получила колоссальный опыт за это время! Беру его с собой и иду вперед! Мне 25, я смогла выйти из затяжной депрессии...снова хочу летать! Мне безумно важна поддержка от Вас! Буду стараться для Вас! Удачи Эрика, Оля. Мишка, принимай в свои ряды, пошли работать», - написала певица.