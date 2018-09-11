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    Шоу-биз

    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери

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    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери

    Украинская певица похвасталась успехами младшего сына

    Младший сын Ирины Билык Табриз в свои 2 года уже проявляет свои творческие способности и талант, который он унаследовал от родителей.

    Об этом звездная мама рассказала журналистам новостного портала ZI: «У меня есть надежды сейчас на своих детей. И старший сын талантливый, а младший особенно. Он уже выделяется своими артистическими способностями. Я думаю, что он будет очень ярким. Он будет ярче, чем все артисты вместе взятые. Это мое мнение и так говорят все, кто его знает».

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    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
    Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери


    Ранее певица уже говорила, что мальчик внешностью очень похож на своего отца Аслана Ахмадова, а вот от нее перенял любовь к музыке, и когда она садится за рояль, то малыш с удовольствием ей подпевает. В свою очередь, старший брат Табриза Глеб учит его игре на барабанах.
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