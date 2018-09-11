Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери
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Розсилка
Украинская певица похвасталась успехами младшего сына
Младший сын Ирины Билык Табриз в свои 2 года уже проявляет свои творческие способности и талант, который он унаследовал от родителей.
Об этом звездная мама рассказала журналистам новостного портала ZI: «У меня есть надежды сейчас на своих детей. И старший сын талантливый, а младший особенно. Он уже выделяется своими артистическими способностями. Я думаю, что он будет очень ярким. Он будет ярче, чем все артисты вместе взятые. Это мое мнение и так говорят все, кто его знает».
Ранее певица уже говорила, что мальчик внешностью очень похож на своего отца Аслана Ахмадова, а вот от нее перенял любовь к музыке, и когда она садится за рояль, то малыш с удовольствием ей подпевает. В свою очередь, старший брат Табриза Глеб учит его игре на барабанах.
Напомним, что на днях стало известно о том, что Ирина Билык стала соавтором новой песни российской певицы Ирины Аллегровой.