Младший сын Ирины Билык пойдет по стопам матери



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Украинская певица похвасталась успехами младшего сына

Младший сын Ирины Билык Табриз в свои 2 года уже проявляет свои творческие способности и талант, который он унаследовал от родителей.







