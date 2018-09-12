Светлана Тарабарова впервые показала ребенка
-
Розсилка
Какое крошечное чудо
Совсем недавно Скотч сообщал, что украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца. Сегодня счастливая мама поделилась первым фото своего сына в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«До сих пор поверить не могу – мы это сделали! Спасибо всем за поздравление, теплые слова поддержки, всем неравнодушным, кто беспокоился, переживал вместе с нашей семьей, мы чувствуем ваше тепло», – прокомментировала Тарабарова