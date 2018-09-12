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    Светлана Тарабарова впервые показала ребенка

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    Светлана Тарабарова впервые показала ребенка

    Какое крошечное чудо

    Совсем недавно Скотч сообщал, что украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца. Сегодня счастливая мама поделилась первым фото своего сына в Instagram.

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    Публикация от @tarabarova

    «До сих пор поверить не могу – мы это сделали! Спасибо всем за поздравление, теплые слова поддержки, всем неравнодушным, кто беспокоился, переживал вместе с нашей семьей, мы чувствуем ваше тепло», – прокомментировала Тарабарова

    певица родители
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