Светлана Тарабарова впервые показала ребенка



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Какое крошечное чудо

Совсем недавно Скотч сообщал, что украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца. Сегодня счастливая мама поделилась первым фото своего сына в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 11 Сен 2018 в 11:20 PDT

«До сих пор поверить не могу – мы это сделали! Спасибо всем за поздравление, теплые слова поддержки, всем неравнодушным, кто беспокоился, переживал вместе с нашей семьей, мы чувствуем ваше тепло», – прокомментировала Тарабарова