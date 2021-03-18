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    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта

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    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта

    Звезды перестали посещать семейную терапию

    Актриса Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Об этом сообщает The Blast.

    Отмечается, что новое судебное разбирательство может включать в себя и свидетельские показания трех несовершеннолетних детей Шайло, Нокса и Вивьен. Мэддокс, Захара и Пакс также могут потенциально выступить на заседании, однако все они взрослые и не нуждаются в согласии родителей.

    В сентябре стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Звезды перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

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    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта
    Анджелина Джоли готовится представить доказательства насилия со стороны Брэда Питта

    Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: актер певица
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