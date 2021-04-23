Анджелина Джоли впервые рассказала, как развод с Брэдом Питтом повлиял на ее карьеру

Напомним, в мае состоится премьера нового триллера с Джоли «Те, кто желает мне смерти»

Уже пять лет длится бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актеров развели в апреле 2019 года, но до сих пор не решены несколько вопросов: опека над шестью детьми, финансовые дела пары и случаи домашнего насилия.

В интервью Entertainment Weekly актриса объяснила, как развод повлиял на ее карьеру: «Я люблю режиссуру, но в моей семье произошли изменения, которые не позволяли мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет. Мне нужно было просто заниматься более краткосрочной работой и больше бывать дома, поэтому я вернулась к актерству».

Напомним, в мае состоится премьера нового триллера с Джоли «Те, кто желает мне смерти». Сюжет, основанный на романе Майкла Кориты, строится вокруг спасательницы по имени Ханна, которая борется с лесными пожарами. Женщина пытается справиться с эмоциональной травмой из-за смерти трех человек, которых она не смогла спасти из огня. В это время она знакомится с подростком — свидетелем убийств, который должен бежать от киллеров. Действие происходит на фоне разгорающегося лесного пожара.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.