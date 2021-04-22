Толстушка не могла надеть носки без чужой помощи. Она похудела и стала мечтой всех мужчин

До начала 2020-го рацион Карлы был впечатляющим

Чуть больше года назад героиня этого материала весила впечатляющие 146 килограммов. Спустя 14 месяцев она не только сбросила больше половины веса, но и перевернула всю свою жизнь с ног на голову.

34-летняя Карла Фитцджеральд из Дублина, Ирландия, может легко стать примером для каждого, кто пытается сбросить лишние килограммы. В этом девушка знает толк. Еще в начале 2020 года она боялась не поместиться в сиденья кинотеатра и самолета, а положить ногу на ногу было невыполнимой миссией. За считаные месяцы все кардинально поменялось. Только посмотрите, как преобразилась Карла.

«Сколько себя помню, я боролась с лишним весом и перееданием. Я пробовала каждую диету, но ничего не помогало. До того, как я похудела, мне поставили диагноз: пищевая зависимость. Я постоянно думала о том, как буду есть... даже когда уже ела», – Карла Фитцджеральд.

До начала 2020-го рацион Карлы был впечатляющим. Но не изысканностью или качеством, а объемами. С утра – круассаны, пачка ягод и большой кофе. На обед не обходилось без суши и порции картошки фри. Если ужин, значит, женщина до отвала объестся блинчиками с начинкой, супом и едой навынос из ближайшего китайского ресторанчика. Не обходилось и без перекусов: чипсов, зерновых батончиков, попкорна, шоколадок, хлеба с маслом и сыром.

Регулярно тренируясь, Карла быстро начала сбрасывать килограммы. Настолько быстро, что она до сих пор сама не может поверить в то, как сильно она изменилась. Всего за 14 месяцев девушка сбросила 80 килограммов, и сейчас, каждый раз подходя к зеркалу, она удивляется — кто это смотрит на нее с той стороны, пишет Daily Mail.

«Я все еще в шоке, когда вижу свое отражение. Но я наконец-то чувствую себя той женщиной, которой всегда хотела быть. Я много работала, и теперь ощущение, словно я вырвалась из старого тела, наконец стала свободной. Я другой человек. Меня переполняет гордость, радость и надежда. Никогда себя раньше так не чувствовала», – Карла Фитцджеральд.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.