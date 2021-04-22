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    40-летняя Кардашьян в платье на невидимых завязках едва не потеряла грудь (фото)

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    40-летняя инстадива Ким Кардашьян - 40-летняя Кардашьян в платье на невидимых завязках едва не потеряла грудь (фото)
    40-летняя инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда взорвала сеть откровенным нарядом

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян примерила ультраоткровенный наряд, который подчеркнул ее постройневшую фигуру.

    Многодетная мама отдыхает в Майами, куда прилетела несколько дней назад, чтобы восстановить моральное состояние после разрыва с Канье Уэстом. Модель наслаждается жаркой погодой и купанием в океане.

    Звезда шоу «Семейство Кардашьян» решила похвастаться загаром и устроила провокационную фотосессию в беседке с тропическими растениями. Кардашьян облачилась в вязаное бежевое платье на тонких завязкам. Пикантные вырезы обнажили стройную талию модели, а узкие чашечки бюстье едва скрывали ее загорелую грудь.

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    40-летняя Кардашьян в платье на невидимых завязках едва не потеряла грудь (фото)
    40-летняя Кардашьян в платье на невидимых завязках едва не потеряла грудь (фото)
    40-летняя Кардашьян в платье на невидимых завязках едва не потеряла грудь (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники восхитились цветущим видом Ким. Многие отметили, что она заметно помолодела. «Что тут понимать? Ты выглядишь великолепно», «Уверенность — это круто! Платье тебе очень идет», «Шикарное тело», «Такая милая без макияжа», «Становишься похожа на Бритни Спирс», «Тебе идет естественность», «Ты помолодела», «Прекрасна без косметики», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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