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    Шоу-биз

    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    На пляже звезда позировала в откровенном купальнике с глубоким вырезом

    36-летняя Анна Седокова вместе со своей младшей 8-летней дочерью Моникой отправилась в путешествие на Багамские острова.

    Бывшая солистка «Виа Гры» показала поклонникам видео с отдыха на островах. Певица надела раздельный нюдовый купальник на тонких бретелях. Дополнила образ Анны практичная соломенная шляпа в тон к наряду.

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    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
    Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах

    Седокова распустила свои длинные мокрые после купания волосы и предстала без макияжа. «20 часов перелета, но оно того стоило», – заверила звезда.

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