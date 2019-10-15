Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

На пляже звезда позировала в откровенном купальнике с глубоким вырезом

36-летняя Анна Седокова вместе со своей младшей 8-летней дочерью Моникой отправилась в путешествие на Багамские острова.

Бывшая солистка «Виа Гры» показала поклонникам видео с отдыха на островах. Певица надела раздельный нюдовый купальник на тонких бретелях. Дополнила образ Анны практичная соломенная шляпа в тон к наряду.

Седокова распустила свои длинные мокрые после купания волосы и предстала без макияжа. «20 часов перелета, но оно того стоило», – заверила звезда.

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