Анна Седокова снялась в купальнике с глубоким вырезом на Багамах
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
На пляже звезда позировала в откровенном купальнике с глубоким вырезом
36-летняя Анна Седокова вместе со своей младшей 8-летней дочерью Моникой отправилась в путешествие на Багамские острова.
Бывшая солистка «Виа Гры» показала поклонникам видео с отдыха на островах. Певица надела раздельный нюдовый купальник на тонких бретелях. Дополнила образ Анны практичная соломенная шляпа в тон к наряду.
Седокова распустила свои длинные мокрые после купания волосы и предстала без макияжа. «20 часов перелета, но оно того стоило», – заверила звезда.