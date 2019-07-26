Анна Седокова в серебристом купальнике соблазнительно позировала во Франции



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы «Виа Гра» похвасталась купальником цвета «металлик»

36-летняя Анна Седокова проводит свой отпуск в курортном городе Антиба на юго-востоке Франции. Это старый, уютный городок, который славится своими портами – именно здесь швартуются самые роскошные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу.

Певица показала свой новый пляжный наряд и похвасталась отличной спортивной формой. На Анне купальник из прочного нейлона серебристого цвета. От жаркого солнца звезда спрятала голову под легкой шляпкой с черной лентой.

«Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок», — пошутила звездная мама.