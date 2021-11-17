Архив «Танцев со звездами». Влад Яма показал молодого Зеленского (фото)

Артист показал архивное фото

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма в своем Инстаграме вспомнил о начале своей карьеры на телевидении.

Артист опубликовал архивное фото со времен его участия в танцевальном проекте в 2006 году. Тогда Яма танцевал с певицей Натальей Могилевской и занял второе место. Первое тогда завоевала пара экс-руководителя студии «Квартал 95», а ныне президента Украины Владимира Зеленского и его партнерши Алены Шоптенко.

instagram.com/vladyama_official/

На фотографии 15-летней давности Яма предстает вместе с молодыми Зеленским, Могилевской, Козловским и многими другими. Как объяснил Влад, этим снимком он хотел поздравить всех с праздником:

«Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране», — прокомментировал Яма.

Ранее Влад Яма признался, что его возвращение на паркет «Танцев со звездами» зависит от Зеленского.

В одиннадцатом выпуске танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором участники танцевали вместе с судьями. Первыми на паркет вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Вместе с участниками исполнил танго Влад Яма.

В частности, после танца Юрий Горбунов спросил судью, скучает ли он по паркету, ведь танцовщик ранее также был участником проекта. Впрочем, Влад ответил, что в судейском кресле ему лучше.

Также ведущий спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет как участник.