  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Архив «Танцев со звездами». Влад Яма показал молодого Зеленского (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влад Яма - Архив «Танцев со звездами». Влад Яма показал молодого Зеленского (фото)
    Влад Яма

    Артист показал архивное фото

    Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма в своем Инстаграме вспомнил о начале своей карьеры на телевидении.

    Артист опубликовал архивное фото со времен его участия в танцевальном проекте в 2006 году. Тогда Яма танцевал с певицей Натальей Могилевской и занял второе место. Первое тогда завоевала пара экс-руководителя студии «Квартал 95», а ныне президента Украины Владимира Зеленского и его партнерши Алены Шоптенко.

    instagram.com/vladyama_official/
    instagram.com/vladyama_official/

    На фотографии 15-летней давности Яма предстает вместе с молодыми Зеленским, Могилевской, Козловским и многими другими. Как объяснил Влад, этим снимком он хотел поздравить всех с праздником:

    «Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране», — прокомментировал Яма.

    Ранее Влад Яма признался, что его возвращение на паркет «Танцев со звездами» зависит от Зеленского.

    В одиннадцатом выпуске танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором участники танцевали вместе с судьями. Первыми на паркет вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Вместе с участниками исполнил танго Влад Яма.

    В частности, после танца Юрий Горбунов спросил судью, скучает ли он по паркету, ведь танцовщик ранее также был участником проекта. Впрочем, Влад ответил, что в судейском кресле ему лучше.

    Также ведущий спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет как участник.

    Читайте также: Бешенная сумма. Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине
    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Архив «Танцев со звездами». Влад Яма показал молодого Зеленского (фото)