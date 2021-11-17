Бритни Спирс 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль

Артистка радуется освобождению от опеки отца

Американская поп-дива Бритни Спирс после освобождения из-под 13-летнего контроля отцом в своем Инстаграме опубликовала видео, в котором рассказала, что теперь будет делать после обретения своей свободы. По словам артистки после 13 лет опекунства, она радуется таким простым вещам, как проехаться за рулем своего автомобиля, или просто иметь возможность подержать в руках деньги, которых она не видела.

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«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

Ранее Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни.

Артистка прокомментировала окончание многолетнего опекунства отца Джейми Спирса над ней. Она назвала этот момент «лучшим днем в своей жизни». Певица также разместила видео, на котором ее поклонники празднуют решение суда.

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