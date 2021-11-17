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    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)

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    Певица Оля Полякова - Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах.

    Звезда устроила с дочками импровизированную фотосессию на пляже. Артистка похвасталась подросшими девочками-красавицами, и не упустила возможности продемонстрировать красивую фигуру в комбинации из легкой юбки-макси и топе со шнуровкой в области декольте.

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    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)
    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)
    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)
    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)
    instagram.com/polyakovamusic/

    «Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно. Я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей! Я видела на картинках и по отзывам, что здесь круто, но что настолько! Острова с озерами, болотами, натуральными джунглями, со своей экосистемой, которую берегут и поддерживают! Огромное количество живности! Девиз - no news, no shoes, мы неделю ходили босиком! А кухня… Короче мы влюбились!» – поделилась артистка.

    Ранее Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников рельефным животиком.

    На снимках артистках позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой. Подписчики артистки сразу же принялись писать восторженные комплименты в комментариях под фото.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)