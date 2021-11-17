Полякова на Мальдивах оседлала пальму и показала подросших дочерей (фото)

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах.

Звезда устроила с дочками импровизированную фотосессию на пляже. Артистка похвасталась подросшими девочками-красавицами, и не упустила возможности продемонстрировать красивую фигуру в комбинации из легкой юбки-макси и топе со шнуровкой в области декольте.

«Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно. Я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей! Я видела на картинках и по отзывам, что здесь круто, но что настолько! Острова с озерами, болотами, натуральными джунглями, со своей экосистемой, которую берегут и поддерживают! Огромное количество живности! Девиз - no news, no shoes, мы неделю ходили босиком! А кухня… Короче мы влюбились!» – поделилась артистка.

Ранее Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников рельефным животиком.

На снимках артистках позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой. Подписчики артистки сразу же принялись писать восторженные комплименты в комментариях под фото.