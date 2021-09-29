Астафьева в белье устроила горячую рыбалку на пруду (фото)

Артистка снялась в пикантной фотосессии

Знаменитая украинская певица и модель Даша Астафьева изумила подписчиков новыми пикантными кадрами в своем Инстаграме. Знаменитость сексуально позировала в одном боди возле реки.

«Вот в таком виде на рыбалку я приехала впервые», – сказала артистка.

стафьева позировала в черном боди с откровенным декольте, которое отлично подчеркивало пышные формы модели.

На руки она надела черные перчатки, а на ее ногах были надеты такого же цвета чулки и туфли на каблуке.

Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами в виде маленьких сережек.

Модель позировала на камеру сидя на деревянном пирсе возле реки, при этом держа в руках удочку для рыбалки.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.