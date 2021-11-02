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    Это вообще законно? «Стальной» пресс 52-летней Дженнифер Лопес удивил фанатов

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    Певица Дженнифер Лопес - Это вообще законно? «Стальной» пресс 52-летней Дженнифер Лопес удивил фанатов
    Певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Звезда снялась в серебристом бюстгальтере

    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в коротком видео в откровенном образе и удивила фанатов фигурой. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети кадрах демонстрируется образ 52-летней знаменитости. Она позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой. Ее образ дополнили черный ремень со стразами бренда Dolce & Gabbana, серебристый чокер, несколько подвесок и серьги-кольца. «Любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь», – подписала Лопес пост, который набрал 590 тысяч лайков.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Поклонники оценили внешний вид исполнительницы и похвалили ее пресс. «Сногсшибательна», «Вау! Какая же ты красивая... Совершенство», «Вот это пресс!», «У меня отвисла челюсть», «Феноменальная фигура», «Ты доказываешь, что возраст – всего лишь цифра», – высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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    Это вообще законно? «Стальной» пресс 52-летней Дженнифер Лопес удивил фанатов