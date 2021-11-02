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    Как у Мардж Симпсон. Девушка прославилась в сети оригинальной прической

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    Дизайнер&nbsp;Кадеджа Бэйлор - Как у Мардж Симпсон. Девушка прославилась в сети оригинальной прической
    Дизайнер Кадеджа Бэйлор

    Публикация стала вирусной

    Дизайнер из Калифорнии создала высокий парик как у персонажа американского мультсериала «Симпсоны» и прославилась в сети. На ее видео в TikTok обратили внимание Newsweek.

    На кадрах размещенного в соцсети ролика Кадеджа Бэйлор (Kadejah Baylor) рассказала, что захотела перевоплотиться в Мардж Симпсон на Хеллоуин. Девушка долго не могла найти подходящий парик в интернете и решила сделать его самостоятельно из специального каркаса, синей пряжи и клея. Так, за 72 фунта стерлингов ей удалось соорудить 60-сантиметровую прическу как у героини мультфильма.

    @topfiveclothing

    Costume loading. Just wanted to show off this wig I made! #halloween2021 #margesimpson #handmadewig

    The Simpsons Theme - TV Theme Kings

    Публикация стала вирусной и набрала 3,2 миллиона просмотров и 448 тысяч лайков. Позже Бэйлор разместила другое видео, на котором она позирует в парике, облегающем платье мятного цвета и самодельном ожерелье из красных бус.

    Пользователи сети оценили внешний вид модельера в комментариях. «Как круто! Поздравляю, тебя опубликовали во многих СМИ! Ты очень талантливая», «Это официально самый лучший косплей на Мардж», «Теперь это произведение искусства», «Самая идеальная Мардж, которую я когда-либо видела», «Сногсшибательно», — хвалили они.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Как у Мардж Симпсон. Девушка прославилась в сети оригинальной прической