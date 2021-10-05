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    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)

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    Джордж и Амаль Клуни - Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)
    Джордж и Амаль Клуни
    instagram.com/hiamag/

    У супруги актера уже заметен округлившийся живот

    В июле Джордж и Амаль Клуни объявили о пополнении в семье — совсем скоро у супругов родятся близнецы. Накануне пара впервые за долгое время вышла в свет. Жена актера не скрывает округлившихся форм.

    В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма The Tender Bar, режиссером которого стал Джордж Клуни. Мероприятие 60-летний актер посетил с беременной супругой Амаль.

    Жена звезды надела черно-белое платье, состоящее из топа и летящей длинной юбки. Образ она дополнила крупными серьгами, босоножками и черным клатчем. Джорж предстал перед публикой в классическом костюме темного цвета. Весь вечер супруги обнимались и не отходили друг от друга.

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    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)
    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)
    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)
    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)
    instagram.com/hiamag/

    Отметим, что пара давно не выходила вместе в свет. Поначалу возлюбленные соблюдали карантинные меры, а после скрывали пополнение в семье. Однако летом инсайдеры проговорились о беременности Амаль. «У них снова будут близнецы! У Джорджа кружилась голова от волнения, он не мог дождаться, чтобы рассказать друзьям о важном событии. Он был так горд, а Амаль вся сияла», — делились в окружении четы Клуни.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Беременная двойней жена Джорджа Клуни впервые за два года вышла в свет (фото)