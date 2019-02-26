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    Шоу-биз

    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже

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    Тина Кунаки - Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Тина Кунаки

    Супруга Венсана Касселья была неотразима в легком платье с глубоким декольте

    21-летняя модель и Тина Кунаки приехала в Париж, где посетила модный показ Jacquemus. Примечательно, что на этот раз компанию девушке составлял не муж, а ее брат Закари и певица Айя Накамура. Для выхода в свет модель выбрала белое легкое платье в горошек, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

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    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже
    Беременная Тина Кунаки посетила модный показ в Париже

    Так супруга Касселя опровергла слухи о том, что уже стала мамой. Однако стоит отметить, что малыш должен появиться на свет уже совсем скоро. По какой причине актер не был вместе со своей возлюбленной на показе неизвестно. Возможно, что он приступил к съемкам в новом проекте. Тем временем пользователи соцсети не перестают отмечать, что Венсану очень повезло. Они просто в восторге от его красавицы-жены.

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    актер певица
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